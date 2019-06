Kieran Trippier, terzino destro del Tottenham, potrebbe presto lasciare la Premier League per una nuova avventura, su di lui anche la Juventus.

La Juventus avrebbe individuato, da qualche settimana, il possibile sostituto di Joao Cancelo che sembra, ormai, a un passo dal Manchester City. Il calciatore in questione è Kieran Trippier, terzino del Tottenham, che dopo questa stagione trionfale culminata con la finale di Champions League sarebbe pronto a lasciare Londra. In questi ultimi mesi era finito nel mirino anche del Napoli, che a oggi non è riuscito a imbastire una trattativa vera e propria e bisognerà capire meglio la situazione.

Juventus, Trippier resta nel mirino

Kieran Trippier, terzino destro del Tottenham, potrebbe essere uno degli innesti per la Juventus in questa sessione di calciomercato. L’inglese sarebbe pronto a lasciare Londra, dopo aver raggiunto la finale di Champions League con gli Spurs. Le sue parole di qualche settimana fa hanno fatto intendere la sua, chiara, volontà di cambiare maglia a partire dalla prossima stagione ed è diventato uno dei favoriti per la fascia destra della Juventus. Il giocatore del Tottenham sarebbe il sostituto, naturale, di Joao Cancelo che dovrebbe fare il percorso inverso e andare in Premier League, al Manchester City, per 60 milioni di euro.

