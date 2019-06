Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, nelle ultime ore è stato sondato dal Paris Saint-Germain, con Leonardo che lo vorrebbe in Francia.

Sono molte le voci che parlano del calciomercato, in entrata, della Juventus per la prossima stagione, la prima con Maurizio Sarri in panchina. Stando ad ascoltare le ultime indiscrezioni, però, pare che uno dei big bianconeri potrebbe lasciare Torino in questa sessione di trattativa. La Gazzetta dello Sport, infatti, ha riportato il sorprendente interesse del Paris Saint–Germain per Leonardo Bonucci, difensore della Juventus. A oggi si tratta di un sondaggio, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’affondo di Leonardo per portarlo a Parigi.

Juventus, Bonucci piace al Psg

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, potrebbe essere ceduto a sorpresa in questa sessione di calciomercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su di lui per rinforzare la fase difensiva. Il nuovo dirigente dei parigini, ex Milan, Leonardo vorrebbe pescare in Italia per andare a portare a Thomas Tuchel un giocare di affidamento, tenacia ed esperienza che potrebbe essere fondamentale nel cammino in Champions League. A oggi è un semplice sondaggio ma con i bianconeri che potrebbero acquistare Adrien Rabiot e Gianluigi Buffon, due ex Psg, e lasciar partire col percorso inverso Bonucci.

