Italia Olanda diretta streaming ci permetterà di seguire il Mondiale di calcio femminile che regala, oggi, alle nostre azzurre i quarti.

Italia Olanda Streaming. Il fischio iniziale è fissato alle ore 15.00 con palla al centro e voglia delle nostre di provare un’altra impresa, nel secondo turno a eliminazione diretta. La diretta streaming sarà a disposizione solo ed esclusivamente degli abbonati alla piattaforma Sky che grazie all’app Sky Go avranno la possibilità di seguire il tutto anche sui dispositivi mobili come tablet, pc e smartphone. Ricordiamo che nella prima fase, quella a gironi, le ragazze di Milena Bertolini si sono qualificate con il primo posto, grazie alle due vittorie ottenute contro Australia e Giamaica, ininfluente la sconfitta per 1-0 contro il Brasile. Agli ottavi di finale, poi, le azzurre hanno battuto la Cina con un rotondo 2-0 grazie alle marcature di Giacinti e Galli. Questa sfida è importante perché oltre a dare un posto nelle semifinali, regala anche un pass per le Olimpiadi di Tokio 2020.

Italia Olanda, le formazioni del match

Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Guagni; Cernoia, Giugliano, Bergamaschi; Bonansea, Giacinti, Girelli. C.t: Bertolini

Olanda (4-3-3): Van Veenendaal; Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt, Van Lunteren; Spitse, Van de Donk, Groenen; Martens, Van de Sanden, Miedema. C.t: Wiegman

