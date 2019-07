Marchisio lascia lo Zenit di San Pietroburgo e lo fa al termine di una sola stagione giocata in Russia. L’ultimo infortunio non gli ha permesso di poter dare il meglio nell’ultima stagione.

Dopo una sola stagione si conclude l’avventura di Claudio Marchisio in Russia. E’ arrivato il momento di dirsi addio dopo solo 10 mesi e nonostante un accordo biennale fino al 2020, da ora, Claudio inizierà a guardarsi attorno per cercare una nuova destinazione in attesa di recuperare dall’infortunio al ginocchio.

Marchisio saluta lo Zenit: “Devo recuperare dall’infortunio”

Non è stata una stagione semplice per il “principino”, infatti sono stati tanti i problemi fisici, ha giocato 15 partite e segnato due gol. Al momento si trova a Torino, al J Medical, per alcune visite al ginocchio che si è infortunato in questa stagione: proprio nello stesso luogo dove la Juventus sta formando il centrocampo del futuro con Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

