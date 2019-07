Incredibile Douglas Costa in casa Juventus. Il brasiliano sorprende tutti e rientra una settimana prima dalle vacanze, presentandosi alla Continassa per riprendere la forma in vista del ritiro.

Segnale importantissimo da parte di Douglas Costa: una vera e propria dichiarazione d’intenti per la prossima stagione. Come vi abbiamo raccontato in giornata (riprendendo le immagini postate dal giocatore su Instagram), il brasiliano è già tornato alla Continassa per allenarsi con più di una settimana di anticipo rispetto all’inizio del ritiro. Un modo per cogliere in pieno l’invito di Sarri ad avere un ruolo centrale. E la stagione comincia prima, per essere più ricca che mai.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK