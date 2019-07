Miralem Pjanic ha voluto salutare Leonardo Spinazzola con un post sui social network, un messaggio che ha fatto infuriare i tifosi della Juventus.

Sappiamo da sempre la rivalità accesa che c’è tra tifosi bianconeri e giallorossi, anche perchè questi ultimi molto spesso hanno tacciato la vecchia signora di essere il male del calcio. Per questo le parole di Pjanic in pubblico non hanno fatto piacere.

Pjanic Spinazzola, il bosniaco fa arrabbiare i tifosi della Juventus

“Un grande abbraccio Leo, sei andato in una grande società e ti divertirai lì e mancherai qua”. Niente di gravissimo, per carità, ma avrebbe potuto tranquillamente mandare un messaggio del genere magari lontano da profili pubblici.

