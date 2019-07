Gli attaccanti della Juventus sono tra i più attenti all’arrivo di Sarri. Mandzukic potrebbe lasciare, è questa la notizia di mercato che circola nelle ultime ore.



Sul forte attaccante croato ci sarebbero diversi club stranieri, tra questi il Valencia, l’Atletico Madrid e il Tottenham. Ma anche in Italia, Mandzukic sembra avere parecchi estimatori. La Roma è tra questi, infatti, il club capitolino starebbe pensando di affidare all’attaccante bianconero il ruolo di centravanti vista la partenza di Dzeko.

Mandzukic-Juventus, decisivo il colloquio con Sarri

Mario Mandzukic è stato sicuramente tra i giocatori simbolo della Juventus vincente di questi ultimi anni. L’attaccante croato è stato indispensabile per le idee tattiche di Massimiliano Allegri che ha potuto godere delle sue caratteristiche centravanti realizzitivo, ma anche e soprattutto della sua duttilità.

Adesso però con l’arrivo di Maurizio Sarri tutto sembra essere cambiato per lui che potrebbe essere lasciato libero di partire e trovare una nuova sistemazione per il futuro. Ci sarà un colloquio tra i due la prossima settimana ed insieme decideranno. La Roma, in Italia, sta per salutare Edin Dzeko e mister Fonseca avrebbe chiesto informazioni proprio sul croato.

