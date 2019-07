Buffon alla Juventus è affare fatto e domani verrà annunciato dopo le visite mediche presso il J-Medical. A distanza di 12 mesi torna quindi ad indossare la maglia indossata 656 volte tra il 2001 e il 2018.

Buffon tornerà alla Juventus come riserva del titolare Wojciech Szczesny. Questo è l’accordo trovato con la società bianconera. Un contratto estremamente chiaro e ben dettagliato su quello che sarà l’utilizzo del portiere classe 1978 che nel corso della prossima stagione festeggerà il 42esimo compleanno.

Buffon, ecco le partite che giocherà con la Juventus

L’edizione odierna di Tuttosport ha spiegato e precisato come l’operazione sia stata vista positivamente da entrambe le parti in causa. Buffon torna per chiudere la carriera a casa e sognare quella Champions League sfiorata più volte, inoltre avrà la possibilità di superare il record assoluto di presenze in Serie A.

Questa stagione lo vedrà inseguire i record che ancora gli mancano. Prima di tutto quello relativo alle presenze in Serie A, attualmente detenuto da Paolo Maldini con 647 gare: Gigi segue a quota 640, presumibile che giocherà almeno le 8 partite utili per battere il record. In Champions giocherà 2 gare nella fase a gironi, quindi resterà in panchina a meno di infortuni o squalifiche di Szczesny. Scontata, infine, la titolarità in Coppa Italia.

