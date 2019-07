Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, potrebbe lasciare presto i bianconeri al termine di questa stagione, futuro in Premier League.

Juventus, Cancelo verso la cessione

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, potrebbe presto lasciare la nostra Serie A, per iniziare una nuova avventura all’estero. Il giocatore portoghese era arrivato a Torino nella scorsa estate, dal Valencia, dopo una buona stagione fatta a Milano con la maglia dell’Inter. In questa annata, però, dopo un ottimo avvio dato dall’entusiasmo del suo arrivo, il suo rendimento è calato vertiginosamente e nella parte decisiva della stagione è uno dei calciatori che è mancato a Massimiliano Allegri. Nelle partite importanti, infatti, il tecnico livornese gli ha preferito, spesso, Mattia De Sciglio. Il suo futuro pare essere in Premier League, con il Manchester City di Pep Guardiola che hanno offerto ben 60 milioni di euro.

