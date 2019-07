Buffon alla Juventus è stata sicuramente la notizia più importante ed emozionante degli ultimi giorni. Il numero uno bianconero ha svolto le visite mediche e si prepara a vestire la maglia della Juve.

Gigi Buffon è nuovamente un calciatore della Juventus, lo fa dopo solo una stagione. L’ormai ex numero uno del Psg ha accettato un contratto annuale come vice di Szczesny pur di tornare a vestire la maglia della Juventus.

Ag.Buffon: “rifiustato proposte importanti per la Juve”

E’ straordinario il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. In un’intervista rilasciata al Daily Mail, il suo agente Silvano Martina ha rivelato che pur di tornare a Torino il portiere ha rifiutato diverse offerte importanti.

Queste le parole dell’agente del portiere campione del mondo: “Aveva molte offerte, specialmente dalla Premier League e da altre grandi squadre. Non faccio nomi, non è nel mio stile, ma penso che non avrete problemi a capirlo. Buffon ha sempre fatto delle scelte con il suo cuore e mai per il suo portafoglio. Potete paragonare il suo ritorno a casa a quello di un marito che dopo una scappatella non vede l’ora di abbracciare di nuovo sua moglie. L’amore di Buffon per la Juventus è molto forte. Torino è la sua casa, è una cosa molto importante anche per la sua famiglia. Tutti vivono a Torino e all’età di 41 anni, avere la famiglia sempre presente è essenziale. Non penso che sia stato un tradimento andare al PSG. Non è rimasto in Italia. Era un’offerta rapida e immediata. Come suo agente gli ho consigliato di accettare considerando tutto ciò come una cosa carina e anche di considerare che avrebbe fornito uno stile di vita confortevole per la sua numerosa famiglia”.

