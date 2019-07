Higuain lascia la Juventus? Questa è la domanda che circola intorno al mondo bianconero. Infatti, il Pipita potrebbe diventare un vero e proprio affare di mercato.



Gonzalo Higuain lascerà la Juventus. Questa è la sensazione che si respira intorno al mondo Juve. L’attaccante argentino è entrato nel mirino della Roma che sta provando a sostituire Edin Dzeko. Come spiega il Corriere dello Sport Paulo Fonseca, nuovo tecnico giallorosso potrebbe essere decisivo nell’arrivo del Pipita.

Higuain lascia la Juventus? La Roma in pole

Gonzalo Higuain è vicino a lasciare, nuovamente, la Juventus. Anche se il fratello ha dichiarato che in Italia giocherà solo con la maglia della Vecchia Signora, la Roma è molto vicina dall’attaccante argentino. La società giallorossa è pronta a fare un’offerta alla Juventus per avere il centravanti a disposizione per la prossima stagione.

Si attende il momento in cui verrà aperta la trattativa, a quel punto Fonseca chiamerà l’argentino per farlo sentire al centro del nuovo progetto. La Roma infatti crede che un centravanti come Higuain sia perfetto per la quadra che sta nascendo.

