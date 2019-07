Il calciomercato Juventus si prepara ad essere scintillante dopo Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Gigi Buffon, Demiral e probabilmente De Ligt arriveranno altri colpi.

Sistemato il centrocampo, messa una bella pezza di qualità in difesa si passerà all’attacco. Partiranno Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain con le situazioni legate a Juan Cuadrado e Douglas Costa che rimangono in bilico, così come quella di Paulo Dybala. Al momento gli unici punti fissi sono Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi e Moise Kean.

Calciomercato Juventus, doppio colpo in attacco!

Arriveranno anche altri calciatori, i due seguiti con più attenzione sono Federico Chiesa e Mauro Icardi. Se l’attaccante dell’Inter sembra ormai a un passo per tanti motivi, quello della viola è un colpo più difficile da mettere a segno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK