Clamoroso scambio di calciomercato in vista. Roma e Juventus trattano e discutono la possibilità di scambarsi due giocatori. I bianconeri chiedono Zaniolo, i giallorossi vogliono Higuain.

Ancora lavoro tra Juventus e Roma, infatti dopo lo scambio Pellegrini-Spinazzola, sembra esserci pronto un altro scambio tra le due società.

Zaniolo-Higuain, si lavora al clamoroso scambio

Tra Juventus e Roma potrebbe essere arrivato il momento di una altro intreccio di mercato con protagonisti Nicolò Zaniolo e Gonzalo Higuain. Il centrocampista giallorosso ha il contratto che scade nel 2023 ma necessità di un robusto adeguamento, ma non è ancora chiaro di quanto sia.

Higuain, invece, sembra essere lontano dai piani tattici di Maurizio Sarri e per questo difficilmente resterà a Torino. La Juventus, però, vorrebbe sfruttare questa possibilità per trarre beneficio in termine di mercato. Da qui l’idea di uno scambio con la Roma per avere Zaniolo che tanto piace a Sarri. Se ne riparla martedì.

