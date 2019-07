Mauro Icardi alla Juventus? Per lui si è mosso Andrea Agnelli pronto a volare a Ibiza per provare a chiudere l’affare a breve giro di posta. Per qualcuno l’argentino sarà domani a Torino.

Secondo TuttoJuve il Presidente bianconero sarebbe volato nella località balneare per chiudere la trattativa e portare il centravanti nerazzurro a Torino.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: si muove Agnelli

Attenzione alla concorrenza del Napoli che rischia di essere un ostico avversario nella corsa al calciatore. Gli azzurri hanno offerto al calciatore un quinquennale da 7.5 milioni l’anno.

