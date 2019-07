La Juventus sul calciomercato sta cercando nuovi calciatori, ma ci saranno anche delle cessioni importanti che potrebbero portare denaro da reinvestire.

Tra i calciatori sicuri partenti ce n’è uno che era stato acquistato appena un anno fa e cioè Mattia Perin. Il portiere vorrebbe rimanere in Italia, ma negli ultimi giorni si è parlato molto per lui della Superliga portoghese. Il Benfica infatti è nel mirino e per lui potrebbe essere una nuova e stimolante avventura.

Calciomercato Juventus, cessione dopo un anno dall’acquisto

Szczesny è il portiere titolare, inamovibile. Oltre al polacco è tornato a Torino per fare il secondo Gigi Buffon e terzo sarà invece Carlo Pinsoglio. Quindi Mattia avrà un futuro da un’altra parte visto che ha espresso la voglia di giocare.

