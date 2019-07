Calciomercato Juventus, quattro cessioni in attacco!

Il calciomercato della Juventus potrebbe vivere una sorpresa importante in attacco dove il reparto sarà estremamente rivoluzionato anche per l’arrivo di Maurizio Sarri.

Sembrano certi della partenza Mario Mandzukic, Paulo Dybala, Moise Kean e Douglas Costa. Andiamo però ad analizzare con più attenzione la situazione per capire quali saranno i risvolti. L’unico sicuro partente di questi è il croato che sembra aver terminato il suo ciclo in bianconero, dopo essere stato a lungo vero mattatore.

La Joya sembrava deciso a partire, ma l’arrivo di Sarri ha rimescolato le carte in gioco. Una situazione che ricorda molto quella di Mertens che potrebbe giocare da falso nove. Douglas Costa è appeso a un filo anche per motivi disciplinari. Infine Moise Kean potrebbe andare a giocare con continuità in prestito.

