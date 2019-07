E’ tutto fatto per il passaggio di De Ligt alla Juventus. Il difensore olandese presto vestirà la maglia bianconera, da limare solo alcuni dettagli.

Il difensore centrale ha dimostrato ancora una volta di avere forza e tecnica per riuscire a giocare sia a tre che a quattro. A Torino si assicurano uno dei difensori più forti del mondo, un classe 1999 di assoluto livello e in grado di far fare ai suoi il salto di qualità.

De Ligt alla Juventus, calciomercato: tutto fatto!

Potrà schierarsi al fianco di Giorgio Chiellini così come al fianco di Leonardo Bonucci, dimostrando tecnica e grande voglia di fare grazie alla sua personalità. La Juventus è pronta dunque a fare un grande salto di qualità, dimostrando di poter puntare su calciatori che nel futuro potrebbero permettere di allungare un dominio lungo ormai quasi un decennio.

