L’olandese potrebbe arrivare domani mattina in tempo per le visite mediche e venerdì volare con la squadra in Oriente. Paratici, il vicepresidente Pavel Nedved e l’agente Mino Raiola hanno trovato l’accordo sul contratto: quinquennale da 7,5 milioni di fisso, che possono diventare 12 con i bonus; clausola da 150 milioni.