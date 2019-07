Cuadrado rimane alla Juve? Lo scenario di mercato

Juan Manuel Cuadrado-Juve: rimarrà oppure no? Le vie del calciomercato sono infinite, ma al momento Maurizio Sarri ha un progetto per lui.

Rivoluzio Sarri in arrivo in casa Juventus, con alcuni giocatori -anche importanti- nella gestione Allegri che potrebbero partire. C’è un grosso punto di domanda attorno al futuro di Juan Cuadrado: rimane oppure no alla Juve? Per lui il nuovo tecnico bianconero ha un progetto in testa.

Cuadrado-Juve, Calciomercato: rimane o no?

In molti se lo stanno chiedendo e la risposta non è facile da trovare. Sarri vorrebbe, però, testarlo durante il ritiro per capire se è possibile cambiargli il ruolo: da esterno offensivo a terzino di spinta, così da avere un’alternativa in più sulla destra.

Cancelo, infatti, è in uscita e la pista Trippier non sembra infiammarsi. Al momento, inoltre, di offerte concrete per l’ex giocatore del Chelsea non sono arrivate, motivo per cui la Juve fino ad oggi non ha potuto cedere il nazionale colombiano, che potrebbe clamorosamente rimanere.

Francesco Bergamaschi

