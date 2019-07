Perin al Benfica, lascia la Juventus: accordo totale, i dettagli

Mattia Perin al Benfica, calciomercato Juventus: l’accordo tra le parti è totale ed il portiere, dopo il rientro di Gianluigi Buffon, vola in Portogallo.

Ormai il suo futuro è lontano dalla Juventus: Perin al Benfica è un affare ormai in dirittura d’arrivo. L’accelerata finale avverrà nelle prossime ore, almeno secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Ecco tutti i dettagli e le cifre del trasferimento.

Perin lascia la Juventus, Calciomercato: va al Benfica

I lusitani si sono convinti ad accettare il prezzo chiesto dai bianconeri: 15 milioni di euro. Una cifra importante per un estremo difensore che, di fatto, ha trovato davvero poco spazio in quest’ultima stagione.

Il prezzo è stabilito, tuttavia manca ancora chiarezza attorno alla formula di trasferimento: potrebbe essere a titolo definitivo oppure, molto più probabile, un prestito con diritto di riscatto legato alle presenze.

Dopo il ritorno di Gianluigi Buffon alla Juve, il suo destino era ormai segnato: per lui non c’era più spazio ed era palese che si cercasse una nuova destinazione. In Italia Roma e Fiorentina ci hanno provato ma le piste non si sono concretizzate: andrà al Benfica.

Francesco Bergamaschi

