Calciomercato Juventus: un attaccante verso la Serie B

Non c’è solo il mercato della Juventus di Serie A: si smuove anche il calciomercato della formazione Under 23 dei bianconeri. In queste ore Fabio Paratici sta discutendo con il Padova per il trasferimento di Benjamin Mokulu dalla formazione militante in Serie C della Vecchia Signora alla compagine militante in cadetteria.

Mokulu al Padova, Calciomercato Juventus U23: le cifre

L’attaccante classe 1989, arrivato a gennaio dalla Cremonese, ha messo a segno 4 gol in 12 presenze con la maglia bianconera ma il suo futuro potrebbe essere altrove: il Padova infatti sembra essere molto intenzionato a lui.

Le cifre dell’affare al momento non si conoscono ma il trasferimento potrebbe avvenire con tutta probabilità a titolo definitivo. Il ragazzo, quindi, dopo soli 6 mesi tra le fila della formazione di Zironelli, non rimarrà sotto la guida del nuovo tecnico Fabio Pecchia.

