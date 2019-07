Chiesa alla Juventus, Calciomercato: c’è l’accordo, il prezzo

Calciomercato: Federico Chiesa alla Juventus è un affare possibile. Il giocatore raggiungerà negli Stati Uniti Commisso: l’accordo è questo, ma il prezzo?

Il giocatore classe 1997 e la Viola sono sempre più lontani ed il ragazzo è diventato per questo uno degli obiettivi più caldi del mercato bianconero. Il neo patron Commisso si dichiara ferreo sulla decisione di non lasciar partire il ragazzo ma lui ha altri piani per il suo futuro. Il 25 luglio ci sarà l’incontro per decidere il suo destino.

Chiesa alla Juve, Calciomercato: 25 luglio giorno decisivo

In questa giornata verranno svelate tutte le carte da parte di Federico Chiesa e della Fiorentina: lui vorrebbe partire ma non sarà facile trovare una squadra che soddisfi le richieste della società gigliata. Il prezzo? Per meno di 75 milioni di euro il ragazzo non parte. In teoria.

La Juventus lo sa bene e studia le carte, intanto Chiesa si è presentato in ritiro negli USA con il resto della squadra, ma il suo futuro è sempre più lontano dalla Toscana.

Francesco Bergamaschi

