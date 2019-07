De Ligt a Torino, ecco le prima parole dell’olandese

De Ligt è arrivato a Torino questa sera alle 22:00 con un aereo privato. L’olandese appena sceso dall’aereo ha mandato un video messaggio ai tifosi bianconeri.

De Ligt è arrivato a Torino e domani sosterrà le visite mediche al J Medical. L’olandese appena sceso dall’aereo privato che lo ha portato a Caselle ha rilasciato le sue prime parole in bianconero.

Le prime parole di De Ligt: “Felice di essere qui”

Queste le prime parole di De Ligt da nuovo giocatore della Juventus: “Hello bianconeri, this is De Ligt. I’m really happy to be here”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK