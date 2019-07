Khedira-Juve, è addio, Calciomercato: le cifre della buonuscita

Calciomercato: Khedira e la Juventus sempre più lontani. Il centrocampista tedesco, che ha ancora 2 anni di contratto, avrebbe chiesto la buonuscita.

Il centrocampista, che non rientra più nei piani della società di Corso Galileo Ferraris, avrebbe chiesto una buonuscita ai bianconeri per partire e di conseguenza rescindere il proprio contratto. Fabio Paratici vorrebbe tuttavia monetizzare la sua cessione: lo stallo.

Khedira-Juve addio, Calciomercato: futuro in Cina?

Se queste saranno le condizioni, difficilmente la Juventus potrà incassare qualcosa dalla cessione di Sami Khedira, qualunque sarà la sua prossia destinazione.

Al momento il suo futuro potrebbe essere in Cina o negli Stati Uniti, campionati che potrebbero garantirgli uno stipendio piuttosto elevato, probabilmente più alto rispetto agli attuali 6 milioni di euro.

Non è da escludere, però, un approdo in Turchia, con il Fenerbache e il Besiktas pronti a fare un’offerta, anche se comunque bassa in termini di ingaggio.

Francesco Bergamaschi

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK