Cuadrado e il futuro, Calciomercato: Sarri punta sul colombiano

Cuadrado e il futuro. Il colombiano non è certo se restare o meno alla Juventus. Sembra, però che Maurizio Sarri abbia un progetto per lui.

Sarri cambia molto e cambia in fretta in casa Juventus. Alcuni giocatori potrebbero partire e altri invece potrebbero essere rivalutati e rigenerati. Tra questi: Juan Cuadrado.

Cuadrado, Calciomercato: il colombiano resta

Cuadrado resta alla Juventus? In molti se lo stanno chiedendo e la risposta non è facile da trovare. Sarri vorrebbe testarlo ancora durante il ritiro per capire se è possibile cambiargli il ruolo: da esterno offensivo a terzino di spinta, così da avere un’alternativa in più sulla destra.

Al momento, inoltre, di offerte concrete per l’ex giocatore del Chelsea e Fiorentina non sono arrivate, motivo per cui la Juve fino ad oggi non ha potuto cedere il nazionale colombiano, che potrebbe clamorosamente rimanere.

