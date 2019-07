Neymar alla Juve: sogno da calciomercato estivo o possibilità realizzabile? Dalla Spagna arriva la bomba: lui si sarebbe proposto, vuole lasciare il Psg.

La notizia va presa con le pinze ed arriva dalla Spagna. Un fondo di verità, però, c’è: Neymar vuole lasciare il Psg, dove non trova più stimoli e con cui non è riuscito a vincere il suo grande sogno che è la Champions League. Il ragazzo vorrebbe ritornare al Barcellona ma le difficoltà per una reunion sono enormi. Ecco allora la sua seconda scelta, che sta diventando la prima: la Juventus.

Neymar alla Juve: lui si è proposto, scenario calciomercato

Al momento il tutto è ancora da confermare, ma secondo quanto riporta El Mundo Deportivo, il talentuoso attaccante brasiliano classe 1992 avrebbe ufficialmente comunicato al club parigino di voler lasciare Parigi.

Per questo motivo il ragazzo avrebbe già informato il suo agente, Pino Zahavi, di iniziare a sondare il terreno nei confronti di alcuni top club europei e, tra questi, ovviamente c’è anche la Juventus.

Ma non solo: tra gli altri sono anche Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid. Se i tedeschi e gli spagnoli sembrano essere anche per una questione di forza economica, così come i bianconeri, assai allettanti, un passo indietro rimangono i Red Devils a causa del mancato approdo in Champions League.

Neymar alla Juventus è possibile? Al momento non si sa, ma nelle prossime settimane qualcosa potrebbe muoversi.

Francesco Bergamaschi

