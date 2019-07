Perin al Benfica è stata un delle ultime operazioni in uscita della Juventus in questo mercato estivo. L’ex portiere bianconero ha voluto ringraziare la società torinese.

Mattia Perin è pronto ad iniziare una nuova avventura sportiva e lo farà in Portogallo con la maglia di un’altra società gloriosa: il Benfica.

Le prime parole di Perin al Benfica: “Grazie Juve”

Intervistato da Sky alla partenza per Lisbona, Mattia Perin ha parlato del suo passaggio dalla Juventus al Benfica: ” E’ un’avventura avvincente ed emozionante. Non vedo l’ora di cominciare, ringrazio la Juventus che mi ha dato questa opportunità di migliorare molto. Voglio mettere in pratica quanto imparato quest’anno. Sono contento, ho voglia tornare a giocare, c’è un Europeo da conquistare ed è un obiettivo.

Ha poi aggiunto: “Cosa mia aspetto? Di arrivare lì con tanto entusiasmo, penso a guarire dall’infortunio, rientrerò per metà settembre inizio ottobre. Mi hanno voluto fortemente Rui Costa e il mister, sono contento ho tanta energia e voglio portarla lì a Lisbona. Cosa mi ha detto Rui Costa? Sono cose nostre diciamo, è stato abbastanza convincente, una persona di spessore enorme e mi ha convinto non avevo nessun dubbio all’inizio però, è sempre stata un’avventura che mi sarebbe piaciuto fare quella di andare all’estero ed è arrivata l’occasione. Cosa mi porto dietro dell’anno alla Juve? Un gruppo di giocatori esemplari sia fuori che dentro al campo, gruppo stupendo, ho imparato qualcosa da ognuno di loro perchè sono tutti dei campioni e voglio mettere in pratica quello che ho imparato quest’anno. Obiettivo tornare protagonista col club e in azzurro? Assolutamente, sono contento di andare a Lisbona a giocare la Champions e la Nazionale è un obiettivo”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK