Trippier alla Juventus, Calciomercato: arriva la svolta

Svolta nell’affare Kieran Trippier-Juventus. Il terzino del Tottenham, infatti, che era accostato ai bianconeri, ha deciso quale sarà il suo futuro.

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda la ricerca di un terzino per i bianconeri. Il sogno di mercato Kieran Trippier, infatti, sfuma. L’esterno di difesa del Tottenham, infatti, si trasferirà all’Atletico Madrid: il suo arrivo è ad un passo.

Trippier all’Atletico Madrid, Calciomercato: Juve beffata

Il ragazzo, come riportano alcune voci provenienti dalla Spagna, sarà un nuovo giocatore dei Cholchoneros per una cifra che si avvicina molto ai 22 milioni di euro.

Un gran bel colpo per la formazione allenata da Diego Pablo Simeone che si rinforza moltissimo in difesa con un giocatore che sa fare molto bene entrambe le fasi.

La decisione di compiere questo affondo da parte dei dirigenti dell’Atletico va ricercata nel fatto che ad oggi con il Napoli i discorsi per Hysaj, primo obiettivo, si complicano sempre di più. Adesso, però, con questo tesoretto, il terzino albanese è diventato l’obiettivo numero di mercato proprio degli Hotspur.

Francesco Bergamaschi

