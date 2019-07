Calciomercato Juventus: Per Lukaku sgarbo all’Inter?

Calciomercato Juventus: Romelu Lukaku è un obiettivo dell’Inter ma i bianconeri vorrebbero inserirsi per la corsa all’attaccante del Manchester United.

I nerazzurri si sarebbero infatti tirati un po’ indietro davanti alle richieste spropositate da parte del Manchester United: 83 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante classe 1993. Troppo alte anche per un club che è uscito dalla grana del Fair Play Finanziario. La Juventus allora ci pensa e mette a punto una strategia.

Calciomercato Juve: Lukaku dopo cessione Higuain e Mandzukic?

Il destino del belga ex Chelsea passa necessariamente per quello di due attaccanti che sono segnalati in uscita dalla Juventus. Stiamo parlando di Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain.

Se infatti il primo è vicinissimo alla Roma, con 36 milioni di euro nelle casse della Vecchia Signora, il secondo vuole giocarsi le sue carte anche se lo spazio a disposizione sarà risicato.

In caso di cessione ulteriore, però, questo potrebbe essere un tesoretto importante per provare a strappare Lukaku allo United, con buona pace dell’Inter.

