Higuain e Roma vicinissimi, Calciomercato: la mossa decisiva

Gonzalo Higuain e la Roma sono sempre più vicini. Nelle sale del calciomercato si discute con la Juventus sugli ultimi dettagli: la mossa decisiva.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Juventus starebbe per dire addio alla Juventus per trasferirsi alla Roma. Il giocatore, infatti, sembra essere sempre più convinto della soluzione capitolina.

Higuain alla Roma, Calciomercato Juventus: un lungo addio

Nonostante sia considerato uno dei giocatori ad oggi più in forma nel ritiro di Sarri, il Pipita dovrà ben presto fare le valigie e trovarsi un’altra destinazione. I giallorossi lo accoglierebbero a braccia aperte, con il ragazzo che è sempre più convinto ogni giorno che passa del progetto proposto da Fonseca.

Le cifre dell’affare sono importanti: la Roma verserà nelle casse della Juventus 36 milioni di euro in 2 anni. In questo modo i bianconeri non faranno minusvalenza, ma non è da escludere che nella trattativa verranno inseriti anche altri giocatori come contropartite tecniche.

