Massimo Pavan su Mandzukic: cessione in vista o rimane alla Juventus?

Massimo Pavan ha parlato a Stile Juve sul futuro di Mario Mandzukic: rimane alla Juventus oppure verrà ceduto? Lo scenario di mercato del croato.

In molti si chiedono quale sarà il futuro di Mario Mandzukic e Massimo Pavan, noto giornalista di fede bianconera, ha parlato a Stile Juventus riguardo al futuro del ragazzo e quali potrebbero essere i piani per lui. Ecco che cos’ha detto, le sue parole.

Pavan: “Mandzukic credo partirà”

Secondo le parole del noto giornalista, il futuro di Mario Mandzukic sarà lontano dalla Juve. I piani per lui in casa bianconera non ci sono, con Maurizio Sarri che vorrebbe privarsi dell’attaccante croato, sacrificandolo per poter arrivare ad una pedina più importante.

Quale? I nomi sono tanti, ma una cosa è certa: il croato ha tanto mercato e potrebbe accettare una delle tante proposte pervenute. Il suo futuro a Torino sembra avere i giorni contati.

