Calciomercato Juventus: Sarri ha richiesto un attaccante

Calciomercato Juventus: il sogno di Maurizio Sarri per l’attacco potrebbe essere stato svelato. L’allenatore ha fatto la sua richiesta a Paratici.

La richiesta è arrivata, o almeno secondo quanto dichiarato da Carlo Pellegatti a Sportitalia. Il noto giornalista di fede rossonera, infatti, ha espresso la sua opinione in merito alla vicenda: ecco quali sarebbero i desideri del tecnico della Juventus per quanto riguarda il reparto avanzato.

Calciomercato Juventus: Sarri vuole Icardi

Secondo quanto dichiarato dal commentatore sportivo, infatti, Maurizio Sarri vorrebbe portare a Torino Mauro Icardi, il quale sarebbe il suo attaccante ideale.

Al momento questo rimane soltanto un pensiero, un’opinione, tuttavia per caratteristiche effettivamente l’argentino è colui che più si avvicina a ciò che il tecnico desidera da un attaccante moderno nel suo schema di gioco.

Sarà possibile accontentarlo? Paratici ce la metterà tutta, anche se non sarà facile dal momento che l’Inter non fa sconti per lui.

