Commisso gela la Juventus: il futuro di Federico Chiesa

Commisso gela i sogni della Juventus di calciomercato: il futuro di Federico Chiesa, vero e proprio pupillo della Fiorentina, non sarà bianconero.

Non arrivano di certo buone notizie per la Juventus sul fronte Federico Chiesa. L’esterno offensivo classe 1997, di proprietà della Fiorentina, salvo clamorosi colpi di scena rimarrà tra le fila dei Viola con buona pace di Fabio Paratici e Maurizio Sarri, suoi grandi estimatori. A dichiararlo è proprio il presidente dei gigliati Rocco Commisso.

Calciomercato Juventus: Chiesa rimane alla Fiorentina? Parla Commisso

Il neo presidente del club toscano infatti in un’intervista ha dichiarato che in questi giorni hanno parlato a lungo con Federico Chiesa per capire qual è la sua motivazione per rimanere alla Fiorentina. Il colloquio è stato soddisfacente e per questo motivo hanno deciso di tenerlo ancora almeno per un anno.

Il suo futuro, quindi, non sarà né alla Juventus né tanto meno altrove: pretattica per alzare il prezzo oppure è la verità? Nel frattempo il ragazzo nelle partitelle di allenamento e nelle amichevoli non sta giocando in quanto “non sarebbe in forma”. Qualcosa bolle in pentola.

