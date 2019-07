Lukaku alla Juventus, Calciomercato: Paratici e lo sgarbo a Marotta

Romelu Lukaku potrebbe finire alla Juventus? E’ presto per dirlo ma Fabio Paratici si vorrebbe inserire tra il giocatore e l’Inter di Beppe Marotta.

E’ pronto un vero e proprio piano diabolico da parte della Juventus nei confronti dell’Inter: l’inserimento è dietro l’angolo in casa bianconera. L’obiettivo? Entrare di prepotenza nella trattativa tra i nerazzurri e Lukaku, attaccante del Manchester United che è quest’estate tutti vogliono. Paratici farà questo sgarbo a Marotta?

Lukaku tra Inter e Juventus, Calciomercato: lo scenario

Al momento il belga classe 1993 è l’obiettivo numero uno dell’Inter di Conte che lo vorrebbe a tutti i costi per sostituire il partente Icardi, sempre più lontano dal progetto nerazzurro. Qui si apre lo scenario che incrocia i destini di bianconeri e milanesi: se Lukaku andrà alla Juve, allora significherebbe che Paratici avrà compiuto al meglio il suo lavoro.

In caso contrario, invece, la Vecchia Signora virerebbe proprio sull’argentino ex capitano dell’Inter, alternativa valida e di qualità soprattutto nel caso in cui Mandzukic dovesse partire. La girandola delle punte è appena iniziata.

