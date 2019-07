Kean al Barcellona, Calciomercato Juventus: super offerta per l’attaccante

Moise Kean al Barcellona, Calciomercato Juventus: i bianconeri aggiungono anche i blaugrana alla lista dei club interessati. Arriva la maxi offerta.

Tutti pazzi per Moise Bioty Kean. Il ragazzo, attaccante classe 2000, è letteralmente esploso nella seconda parte di stagione con la Juventus ed adesso c’è ancora più fila per lui. Oltre all’interesse di moltissimi club europei, adesso secondo quanto riportato da Sky ce ne sarebbe un altro alla finestra: stiamo parlando del Barcellona.

Kean al Barcellona, Calciomercato Juventus: Raiola segue la trattativa

Come ben sappiamo, in attacco non ci sarà spazio per tutti. Per questo motivo la Juve deve cercare di piazzare qualche esubero e, anche se il talentuoso baby fenomeno 19enne non rientra tra questi, nel caso in cui arrivasse una super offerta dovrà necessariamente partire.

Al momento, infatti, sul giocatore si sono registrati gli interessi di Everton e Siviglia, oltre ovviamente al Barcellona che sembra essersi inserito nelle ultimissime ore di calciomercato. La Juve ha già di fatto declinato l’offerta della prima società spagnola che abbiamo citato in quanto, ma non è andata.

Ecco allora l’inserimento dei blaugrana che lo acquisterebbero subito per poi girarlo proprio al Siviglia in prestito, così da poter prendere confidenza con la Liga.

Al momento, però, questa soluzione non convince né il ragazzo né tanto meno il suo agente, il potente Mino Raiola, che preferirebbe un passaggio immediato al Barça senza ulteriori anni in prestito.

Discorso diverso per quanto riguarda l’Everton, che avrebbe effettuato un sondaggio non solo con l’agente ma anche con i bianconeri, trovando tuttavia da parte del club la strada chiusa: il ragazzo non è in vendita, a differenza di Mandzukic, e potrà lasciare Torino solo ed esclusivamente davanti ad una maxi offerta davvero irrinunciabile.

