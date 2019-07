Khedira ai saluti, Calciomercato: futuro turco per lui

Khedira lascia la Juventus, questa è la notizia di mercato che circola nelle ultime ore nell’ambiente bianconero. Il tedesco non rientrebbe nei piani di Sarri. Siamo ai saluti.



L’ex Real Madrid sembra destinato a lasciare la Juve. Il tedesco non rientra infatti nei piani di Sarri e anche se ha un contratto in scadenza nel 2021. Ci sarà la rescissione consensuale e la Juventus potrà risparmiare l’ingaggio pari a 6 milioni l’anno.

Khedira lascia la Juventus e vola in Turchia?

Il centrocampista ex Real Madrid è pronto a lasciare la Juventus e volare probabilmente in Turchia. Infatti, Fabio Paratici, visti i buoni rapporti con il tedesco, sta cercando di trovargli una nuova sistemazione anche se non sarà semplice visto l’ingaggio da 5 milioni di euro netti.

Negli ultimi giorni sulle sue tracce del centrocampista si sarebbe messo il Besiktas, il club turco sarebbe disposto ad offrire l’ingaggio che già percepisce alla Juventus. Nei prossimi giorni potrebbero esserci gli incontri decisivi tra i due club.

