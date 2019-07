Matuidi lascia la Juventus, Calciomercato: maxi plusvalenza in arrivo

Blaise Matuidi è pronto a lasciare la Juventus? Calciomercato: il centrocampista adesso può partire, mentre Paratici sogna la maxi plusvalenza.

La Juventus deve sfoltire la propria rosa in sostanzialmente tutti i reparti: con Perin che non ha passato le visite mediche al Benfica, un difensore centrale che è di troppo e Gonzalo Higuain che fa muro, il problema si pone anche a centrocampo. Dopo Sami Khedira, sempre più lontano dai bianconeri, anche un altro mediano, protagonista in questi anni con la maglia della Vecchia Signora, potrebbe ben presto salutare: stiamo parlando di Blaise Matuidi. Per lui, però, è pronta per la società di Corso Galileo Ferraris una maxi-plusvalenza sul suo cartellino.

Matuidi lascia la Juve, Calciomercato: Monaco alla finestra

Al momento il giocatore rimane ancora all’interno del nuovo progetto targato Maurizio Sarri, tuttavia la possibilità di compiere un’importante plusvalenza sul suo cartellino fa riflettere e non poco i dirigenti al vertice: il ragazzo, anche in un’ottica di ringiovanimento della rosa, è segnalato in uscita e le offerte di certo non mancano.

Il Monaco, infatti, nelle scorse ore aveva mandato alcuni emissari in italia, almeno secondo quanto riportato da Sky, tuttavia non è chiaro se proprio per l’ex giocatore del Psg o per altri obiettivi.

Proprio riguardo ai parigini, alcuni uomini mercato parlano di un suo possibile ritorno tra le fila dei campioni della Ligue 1, ma questa possibilità non sembra allettare particolarmente Matuidi, che preferirebbe andare altrove.

La plusvalenza, in caso di cessione, sarebbe a dir poco stellare: arrivato a parametro zero, adesso il suo valore di cartellino oscilla tra i 25 ed i 30 milioni di euro.

Il bilancio ringrazierebbe eccome, in quanto permetterebbe di mettere a referto un importante segno “più” che consentirebbe, di conseguenza, una forza non indifferente da reinvestire sul mercato. Insomma, il futuro di Matuidi alla Juve è ancora tutto da scrivere.

