Perin-Benfica, salta tutto: il portiere torna alla Juventus

Salta clamorosamente il trasferimento di Mattia Perin al Benfica: è un mistero di calciomercato. Il portiere torna alla Juventus: il suo futuro.

Sembrava tutto fatto, ma incredibilmente è saltato tutto. Mattia Perin al Benfica è un affare di calciomercato che non s’ha da fare, almeno per il momento. La Juventus attende sviluppi, ma sembra che il futuro del ragazzo non sia per niente chiaro.

Perin al Benfica, Calciomercato Juventus: visite mediche decisive

Il motivo sembra proprio essere questo: come anticipato dal Portogallo, infatti, sembrerebbe che l’ex estremo difensore del Genoa non avrebbe passato le visite mediche con il suo nuovo club portoghese.

Nello specifico i dettagli non si conoscono ancora e non è chiaro che cosa abbia fatto scattare l’altolà e la decisione da parte dei medici del Benfica di bloccare il trasferimento, ma una cosa è certa: il suo futuro adesso è un vero e proprio mistero.

Ha provato a fare un po’ di chiarezza Manuel Rui Costa, il quale ha dichiarato che il portiere classe 1992 dei bianconeri non avrebbe superato alcuni iter medici, alcuni esami piuttosto classici ed assolutamente di routine.

Insomma, la sensazione è che non siano stati fatti ulteriori esami aggiuntivi oltre a quelli classici, di rito. Questo fatto avrebbe preoccupato non poco Fabio Paratici e Pavel Nedved dal momento che le sue condizioni fisiche preoccuperebbero e non poco la Vecchia Signora.

In questo momento, infatti, se Perin rimanesse alla Juve, non solo ci potrebbe essere un problema di introiti mancati, dal momento che nelle casse bianconere non arriverebbero 12/15 milioni molto importanti per fare mercato, ma soprattutto ci sarebbe in rosa un portiere comunque importante che difficilmente accetterebbe di fare il terzo dietro Szczesny e Gianluigi Buffon, appena ritornato dal Psg.

Insomma, Perin al Benfica al momento è saltato ma la porta rimane aperta, anche se lo spiraglio è davvero piccolissimo: l’affare è tramontato definitivamente oppure no? Il suo futuro è in bilico.

