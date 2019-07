Juventus Tottenham 2-3, questo è il risultato finale della prima gara stagionale (amichevole) della formazione bianconera allenata da Maurizio Sarri.

La Juventus esce sconfitta dalla prima gara stagionale contro il Tottenham. Spurs in vantaggio con Lamela alla mezz’ora. Higuain entra e pareggia subito. Juventus che poi passa in vantaggio grazie a Cristiano Ronaldo. Il pareggio inglese arriva dopo 5 minuti e nel finale (94′), Harry Kane beffa Szczesny da centrocampo per il 2-3 definitivo.

Juventus Tottenham, il tabellino del match

MARCATORI: 31′ Lamela (T), 56′ Higuain (J), 60′ Cristiano Ronaldo (J), 65′ Lucas Moura (T), 90’+4 Kane (T)

Juventus: (4-3-3): Buffon (46′ Szczesny); Cancelo, Bonucci (63′ de Ligt), Rugani (46′ Demiral), De Sciglio; Emre Can (46′ Rabiot), Pjanic (76′ Kastanos), Matuidi (76′ Muratore); Bernardeschi, Mandzukic (46′ Higuain), Ronaldo (63′ Pereira). A disp. Toure, Pinsoglio, Di Pardo, Beruatto, Coccolo, Frederiksen, Mavididi, Loria. All. Allegri.

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Walker-Peters (71′ Marsh), Alderweireld (46′ Foyth), Tanganga (46′ Vertonghen), Georgiou (71′ White); Winks (63′ Roles), Skipp; Lamela (63′ Ndombele), Dele Ali (46′ Sissoko), Son (46′ Lucas Moura); Parrott (46′ Kane). A disp. Eriksen, Whiteman, De Bie, Lyons-Foster, Bowden, Rodrigues. All. Pochettino.

Ammoniti: 44′ Parrott (T)

