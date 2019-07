Chiesa-Juventus più vicini, Calciomercato: incontro con la Fiorentina

Federico Chiesa è più vicino alla Juventus. Il ragazzo quest’oggi incontrerà la società Viola per stabilire la volontà di trasferirsi in bianconero.

Chiesa vuole solo la Juventus ed è pronto a lasciare la Fiorentina. Dall’altra parte però i Viola vorrebbero che il talentuoso esterno classe 1997 facesse la prima mossa e si esponesse ufficialmente in maniera chiara, così da esprimere la sua volontà di lasciare la Toscana.

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: lascia la Fiorentina

Quest’oggi ci sarà l’incontro con Barone e, secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport, la volontà della società sarebbe quella di non lasciare partire il ragazzo. Il motivo? Rocco Commisso non ha bisogno di soldi e non sente economicamente e non solo il bisogno di fare cassa.

Per questo motivo la società gigliata non ha il bisogno di fare cassa e di rimpinguare e, per questo motivo, fa la voce grossa per invitare il ragazzo a prendere posizione.

L’ideale, però, sarebbe quello di trasferirsi all’estero e non tanto alla Juventus, diretta concorrente. Come andrà a finire? Non lo sappiamo, ma quel che è certo è che per loro è incedibile.

