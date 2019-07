Juventus Inter probabili formazioni, una scelta di Sarri cambia il mercato

Juventus Inter si gioca domani e c’è grande attesa per conoscere la formazione titolare che metterà in campo Maurizio Sarri. Tutti cercano di carpire alcune indicazioni in merito al mercato.

Una partita speciale come sempre, Juventus-Inter, fa già parlare e non poco tifosi di entrambe le squadre. C’è grande interesse anche per vedere come i due tecnici preparano il match e su quali uomini punteranno.

Juventus Inter, Sarri punta ancora su Higuain

Juventus-Inter amichevole 24 luglio 2019 ore 13:30. Dopo la sconfitta contro il Tottenham a Singapore, la Juve di Maurizio Sarri si è trasferita in Cina per il secondo impegno dell’ICC2019. I campioni d’Italia affronteranno a Nanchino, casa di Suning, l’Inter di Antonio Conte. Sarà dunque il primo derby d’Italia della stagione e per questo ci saranno motivazioni aggiuntive rispetto ad un’amichevole qualunque.

Sarri punta sulla coppia difensiva Bonucci De Ligt, mentre a centrocampo fuori Matuidi e dentro Emre Can. In attacco confermato Higuain al centro dell’attacco con Bernardeschi e Ronaldo ai lati. Il Pitita nuovamente titolare fa pensare ad un cambio di idea in merito al mercato bianconero. L’argentino potrebbe essere il vero acquisto per l’attacco? Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Longo, Esposito. Allenatore: Conte.

