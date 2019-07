Kean-Piatek, Calciomercato Juventus: scambio col Milan possibile

Scambio Kean-Piatek tra Juventus e Milan: è possibile? Sembrerebbe di sì, soprattutto se ci sarà lo scambio alla pari. Lo scenario di mercato.

Al momento rimane poco più di una suggestione, ma non è affatto da escludere uno scambio Kean-Piatek tra Juventus e Milan. I bianconeri, infatti, devono cedere un esubero là davanti, soprattutto nel caso in cui Higuain continuasse a rifiutare offerte.

Scambio Kean-Piatek, Calciomercato Juventus e Milan: lo scenario

Ecco allora aprirsi lo scenario di calciomercato: i rossoneri, infatti, dal punto di vista dirigenziale hanno un ottimo rapporto con la Vecchia Signora come dimostrato dallo scambio Bonucci-Caldara dell’anno scorso.

Inoltre, fattore non marginale, questo permetterebbe di far trovare decisamente più spazio al talentuoso ragazzo classe 2000 che sicuramente in rossonero avrebbe più chance di giocare titolare.

Difficilmente, però, Paratici vorrà lasciare partire a titolo definitivo uno degli attaccanti Under 21 più forti al momento ed è proprio per questo che potrebbe esserci uno scambio di prestiti, magari con diritto di riscatto.

In questo modo sia il Milan con Il Pistolero ex Genoa ed i bianconeri con l’assistito di Mino Raiola non perderebbero totalmente il controllo sul proprio giocatore.

Al momento tutto questo rimane una suggestione che vi riportiamo, soprattutto dopo le numerose offerte ricevute per lui, tuttavia non è da escludere che, dopo l’aver trattato Demiral, Juve e Milan non possano discutere di questo scambio Kean-Piatek. Nel calciomercato, del resto, le vie sono infinite.

