Khedira lascia la Juventus, Calciomercato: smentita un’offerta

Sami Khedira è sempre più lontano dalla Juventus, ma sono arrivate smentite circa un’offerta di un top club per il tedesco: il suo futuro non sarà in Italia.

Il futuro di Sami Khedira è sempre più lontano dalla Juventus: la rivoluzione del centrocampo bianconero nelle prossime settimane porterà uno o più giocatori a trovare spazio altrove ed accasarsi in altre squadre. L’indiziato numero uno è proprio il nazionale tedesco per il quale, però, è stata smentita un’offerta importante da parte di un top club spagnolo.

Khedira-Real Madrid, Calciomercato Juventus: la smentita

E’ molto probabile che il tedesco trovi un contratto altrove sebbene abbia ancora un altro anno di contratto. Il suo futuro, però, è assai improbabile -per non dire impossibile- che sia al Real Madrid.

Dalla Spagna, infatti, arrivano delle smentite piuttosto forti circa questa possibilità: il ritorno dell’ex di turno tra le fila dei Blancos, infatti, è molto difficile ed il motivo, più che tecnico, è prettamente anagrafico.

E’ molto più probabile, invece, che il ragazzo trovi una squadra pronta ad accoglierlo tra l’Asia, l’MLS e la Turchia. Proprio in quest’ultimo campionato, il Fenerbache aveva effettuato un sondaggio ma l’elevato ingaggio del mediano bianconero spaventa e non poco il club.

Inoltre, fattore non marginale, non è da escludere che la Vecchia Signora decida di non concedere al ragazzo una buonuscita, soprattutto se il nuovo contratto sarà più sfavorevole rispetto a quello attuale stipulato con la società di Corso Galileo Ferraris.

Insomma, Khedira al Real Madrid è stata smentita ma il suo futuro non sarà alla Juventus.

