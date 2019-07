Dries Mertens attacca a sorpresa il suo ex allenatore Maurizio Sarri, ribadendo il concetto che non sarebbe dovuto andare a guidare la squadra bianconera. Come la prenderà il mister.

A Radio Kiss Kiss Napoli il centravanti belga sottolinea: “Maurizio Sarri mi ha aiutato a cambiare modo di vedere il calcio”. Con lui infatti da esterno d’attacco si è trasformato in attaccante centrale, segnando una caterva di gol.

Mertens attacca Sarri: “Sicuri che alla Juventus?”

Sulla Juventus aggiunge: “Per lui sarebbe davvero più bello vincere lo Scudetto alla Juventus che al Napoli?” I tifosi bianconeri intanto non hanno ancora accettato del tutto il tecnico, rimanendo sulle loro per via di un passato azzurro.

