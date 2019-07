Poco prima di Inter Juventus ha parlato Mattia De Sciglio carico per una sfida che promette di regalare davvero molte emozioni.

Ecco le sue parole a SportItalia: “Per noi è un onore giocare qui, abbiamo visto una grande accoglienza da parte del pubblico che ci è stato vicino in questa occasione. Vogliamo giocare una grande partita in questa cornice stupenda”.

Inter Juventus, De Sciglio: “Ecco cosa vogliamo”

“Sicuramente si spenderanno moltissime energie, quindi sarà una partita difficile per entrambe le squadre. Bisognerà fare poche cose, ma fatte bene perché come ho detto sprecheremo molto in campo”.

