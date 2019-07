Juventus-Inter ICC, amichevole 24 luglio 2019: diretta tv e dove vederla in streaming online, su quale canale? Formazioni e info sulla sfida di Singapore.

Streaming Juventus-Inter ICC. Anche se è soltanto un’amichevole estiva, il derby d’Italia non lo è mai. Antonio Conte ritrova così subito il suo recente passato sfidando i bianconeri nella sfida di oggi, 24 luglio 2019, a Singapore. La Vecchia Signora, che arriva dalla sconfitta per 3-2 contro il Tottenham, dovrà mostrare passi avanti dal punto di vista del gioco e della condizione fisica.

Juventus-Inter ICC diretta steaming, dove vedere l’amichevole 24 luglio 2019

La partita Juventus-Inter di International Champions Cup sarà visibile in diretta tv in chiaro gratis su Sportitalia, canale 60 del Digitale Terrestre, che si è assicurata tutti i diritti per trasmettere questo torneo estivo.

Juve-Inter di ICC sarà visibile anche in streaming online in diretta sul sito ufficiale di Sportitalia. Questa possibilità è gratuita ed è utile per vedere la sfida tra bianconeri e nerazzurri in maniera 100% legale.

Juventus-Inter ICC probabili formazioni

FORMAZIONE JUVENTUS – Maurizio Sarri farà qualche cambio rispetto all’11 che è stato sconfitto contro il Tottenham pochi giorni fa. Si ripartirà come sempre da un 4-3-3 dove Szczesny sarà tra i pali, in difesa De Sciglio sarà spostato a sinistra, mentre in mezzo esordio dal 1′ per De Ligt. A centrocampo sul centro-sinistra spazio a Rabiot, mentre in avanti Higuain proverà a giocarsi le sue chance al centro dell’attacco. Ai suoi lati confermati Bernardeschi e Ronaldo.

FORMAZIONE INTER – Risponde l’Inter di Antonio Conte con il classico 3-5-2 in cui verrà provato D’Ambrosio difensore sul centro-destra, mentre a centrocampo Dalbert agirà da esterno sinistro; in mezzo spazio ai muscoli di Gagliardini ed alle giocate di Sensi e Brozovic. In avanti accanto al baby Esposito ci dovrebbe essere Perisic, in uscita dai nerazzurri ma schierato oggi titolare.

Probabile Formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Probabile Formazione Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito. Allenatore: Conte.

