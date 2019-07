Maurizio Sarri infuriato durante il primo tempo di Inter Juventus e da SportItalia lo fanno notare senza girarci intorno.

Il tecnico non è soddisfatto di come la sua squadra ha iniziato a muoversi. Ovviamente è presto, gli schemi vanno ancora assorbiti, ma questo inizio al momento ha deluso e di molto le aspettative. Staremo a vedere se arriveranno delle risposte nelle prossime settimane.

Sarri infuriato, Inter Juventus: il tecnico esplode!

Da casa il pubblico non gradisce questa Juventus in tournée troppo sfilacciata e altalenante. Chi conosce Sarri però sa bene che il tecnico ha bisogno di tempo per arrivare a trasmettere il suo calcio.

Una situazione che in campo si è ripercossa soprattutto sulle posizioni del calciatori in attacco che hanno avuto un po’ di problemi nei movimenti. Vedremo quando riusciranno a crescere di condizione come cambieranno le cose.

