Juventus seconda maglia 2019/20 presentata oggi con Paulo Dybala e Moise Kean. Una mania che è esplosa improvvisamente.

La maglia è completamente bianca con le rifiniture arancioni compreso il logo con la J e gli sponsor Jeep e Adidas. Una maglia molto semplice, che però ha già suscitato una mania sui social network con le foto pronte a imperversare oltre alle info sui prezzi.

Juventus seconda maglia 2019/20, foto: è mania online!

La Juventus ha stravolto il suo modo di fare con la maglia bianconera assente e una seconda bianca che non si vedeva da moltissime stagioni. Il pubblico si divide, ma in Cina sono tutti pazzi per i bianconeri.

