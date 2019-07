Neymar alla Juventus, Calciomercato: sacrificati due big per il brasiliano

Neymar alla Juventus sembra non essere più solo una suggestione di mercato. Infatti, i colleghi iberici, sono certi di una trattativa in corso tra il brasiliano-Juventus-Psg.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo i vertici societari bianconeri avrebbero fissato un appuntamento in Cina con Pini Zahavi, agente del calciatore e intermediario tra i due club nella trattativa.

Neymar vuole la Juve, apputamento in settimana

La possibilità di vedere Neymar legarsi alla Juve resta qualcosa di quasi impossibile, ma dalla Spagna continuano a susseguirsi voci di una trattativa ancora in corso che porterebbe il brasiliano a Torino per la prossima stagione. L’attaccante del Paris Saint Germain avrebbe esplicitamente chiesto di lasciare Parigi e trasferirsi a Torino per giocare con Cristiano Ronaldo.

Sempre secondo il Mundo Deportivo, la Juve avrebbe già offerto ai parigini Dybala e Matuidi più un conguaglio economico per avere Neymar. Al Khelaifi, però chiede 222 milioni di euro. Proprio i blaugrana rivorebberro “O Ney” a Barcellona, ma il Psg, visti i pessimi rapporti tuttora esistenti fra i due club, preferirebbe l’opzione Juve.

Neymar alla Juventus, Ronaldo da l’ok

La notizia che Neymar possa vestire la maglia bianconera è stata commentata da tutta Europa, e in molti si sono chiesti cosa avrebbe mai pensato Cristiano Ronaldo. Secondo alcuni giornalisti portoghesi, CR7 avrebbe dato l’ok all’arrivo di O Ney a Torino. Un altro campione per inseguire la Champions. Ma è davvero così?

