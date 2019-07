Perin all’Aston Villa, Calciomercato: nuova opzione per Mattia

Mattia Perin all’Aston Villa, il portiere pronto a lasciare i bianconeri dopo che è saltata la trattativa verso il Benfica.

Era tutto fatto, quando all’improvviso la trattativa con le aquile portoghese è saltata. Ora c’è l’obiettivo di capire cosa accadrà per il futuro di un calciatore che non rimarrà a Torino dopo il ritorno in Italia di Gianluigi Buffon.

Sky Sport sottolinea come improvvisamente si sia fatta sotto l’Aston Villa, pronta a mettere le mani sull’estremo difensore. Perin ha giocato una buona stagione anche se ha trovato poco spazio e vuole trovare continuità per riconquistare la maglia della nazionale.

Giocatore dotato di grande personalità ha di certo voglia di tornare a giocare e in Premier League potrebbe ritrovare grande continuità. Era stato accostato alla Roma prima che i giallorossi acquistassero Pau Lopez.

